Madonna : Ses petites culottes volées, elle saisit la justice pour les récupérer

La lettre de rupture de Tupac écrite à Madonna n'est pas la seule chose que la Material Girl s'est fait dérober à son insu. Il y a quelques jours la presse américaine nous apprenait que la légende du rap avait plaqué la Reine de la Pop par écrit, craignant pour sa réputation si on le savait en couple avec une blanche.

D'après le toujours bien informé TMZ, la Madonne vient d'enclencher une action en justice pour récupérer les effets personnels qui lui ont été volés, et qui se retrouvent aujourd'hui en vente aux enchères sur le site GottaHaveRocknRoll.com, notamment la fameuse lettre que lui a écrit le rappeur depuis sa cellule de prison, une autre missive rédigée par l'humoriste et comédienne Rosie O'Donnell, ainsi que... des sous-vêtements déjà portés !

L'interprète de Like A Virgin est persuadée que ses petites culottes et autres messages écrits par ses proches ont été soustrait à son domicile sans son consentement. Elle accuse son ancienne amie et marchant d'art Darlene Lutz de l'avoir trahie en emportant le tout et demande l'annulation de la vente - qui lui a d'ailleurs permis de se rendre compte de ce méfait - et la restitution de ses objets personnels.

Dans la foulée, un représentant du site en question ainsi que l'ex-copine que la popstar accuse ont publié un communiqué de presse pour se défendre.

"Madonna et son armée d'avocats ont déposé une plainte que nous jugeons sans fondement, pour bloquer temporairement la vente des biens de Ms. Lutz. Nous sommes persuadés qu'elle cherche seulement à salir la réputation de notre site et de Ms. Lutz. Nous combattrons farouchement les accusations de Madonna devant la cour de justice au moment voulu", ont-ils fait savoir.

La justice les a visiblement pris au pied de la lettre puisqu'un juge américain leur a ordonné de retirer les objets du site. S'ils veulent contester cette décision, rendez-vous donc au tribunal !

Coline Chavaroche