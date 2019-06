Madonna : Son clip coup de poing avec God Control

Après avoir opté pour un come-back tout en douceur avec le titre Medellín en duo avec le chanteur Maluma, Madonna continue d'exploiter son 14e album studio, Madame X. La star a sorti Crave et, désormais, God Control. Un titre soutenu par un clip engagé.

Madonna, réputée de longue date pour ses diverses prises de position, a décidé d'offrir à God Control un clip de huit minutes mettant en cause l'utilisation et la prolifération d'armes à feu aux États-Unis. Un clip coup de poing qu'elle propose comme "une piqûre de rappel" après une accalmie dans les tueries outre-Atlantique. "J'ai tourné cette vidéo car je veux attirer l'attention sur une crise qui a besoin d'une réponse. Pour moi, c'est le plus gros problème en Amérique actuellement. Je n'en peux plus", a confié la chanteuse au site People. Les chiffres font d'ailleurs froid dans le dos : 40 000 incidents liés à des armes à feu l'an dernier, dont 254 tueries de masse, selon les informations de Gun Violence Archive. Quant au nombre d'armes à feu en circulation, le chiffre va de 265 millions (selon Harvard) à 357 millions (selon le Washington Post).

Dans son clip, Madonna apparaît dans une chambre miteuse, essayant désespérément de jeter les mots sur le papier pour dire son désarroi pendant qu'un flash-back montre des anonymes en train de se faire tuer par balles dans une boîte de nuit de New York. Des images qui font écho à la tuerie du club Pulse, à Orlando, en 2016... L'une des survivantes, Patience Carter, a déclaré au site TMZ que voir le clip avait été "traumatisant" pour elle et qu'elle l'avait trouvé "grossier".

On y voit aussi la star en train de se faire menacer par un homme armé en pleine rue ou des images de boutiques exposant des guns comme s'il s'agissait de téléphones portables. "C'est l'heure de se réveiller. La violence liée aux armes à feu touche de manière disproportionnée les enfants, les adolescents et les personnes en marge de la société", conclu la star.