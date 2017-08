Madonna : Son improbable emménagement au Portugal, par amour pour son fils

La rumeur courait depuis le début de l'été lorsque le Mail on Sunday avançait que Madonna envisageait de s'installer au Portugal à la rentrée, pour offrir l'opportunité à son fils David, 11 ans, d'intégrer le centre de formation du club de football Benfica. L'information s'est depuis précisée.

Deux mois plus tard, la presse locale portugaise rapporte que la super star américaine qui a tout récemment fêté son 59e anniversaire en Italie, entourée de ses six enfants, séjourne actuellement dans un hôtel de Lisbonne. La chanteuse attend de pouvoir prendre possession de la villa qu'elle a achetée à Sintra, ville située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Lisbonne. Bâtie au XIXe siècle, classée d'intérêt public, la somptueuse propriété avait été mise en vente au prix 7,5 millions d'euros et nécessiterait six mois de travaux.

L'arrivée de Madonna dans la capitale portugaise semble ravir les médias locaux. "Madonna n'est plus une touriste, elle est lisboète", écrit cette semaine le magazine hebdomadaire Visao.

Adopté au Malawi par la chanteuse américaine et son ex-époux Guy Ritchie, David Banda avait convaincu le centre de formation de Benfica après avoir déjà passé une semaine d'essai au printemps dernier. La presse locale avance que l'adolescent de 11 ans logera à l'académie avant de rejoindre le lycée français de Lisbonne.

À l'automne 2016, David était passé par Paris en participant à un stage avec les U11 au PSG (moins de 11 ans), faisant la plus grande fierté de sa maman.