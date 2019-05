Madonna, trop vieille ? "On me punit parce que j'ai eu 60 ans"

Madonna a entamé la promotion internationale de Madame X, son 14e album attendu le 14 juin 2019. Après avoir offert une prestation futuriste de Medellín aux Billboard Music Awards à Las Vegas, le 1er mai, elle réapparaît en couverture de l'édition britannique de Vogue, photographiée par ses amis Mert Alas et Marcus Piggott. Dans cette interview, la pop star aux 300 millions d'albums vendus dans le monde parle de son âge et de ce qu'on lui fait subir en raison de celui-ci.

Madonna, qui a fêté ses 60 ans en août dernier à Marrakech, raconte : "On a toujours essayé de me réduire au silence, pour une raison ou pour une autre. On m'a dit que je n'étais pas assez jolie, que je ne chantais pas assez bien, que je n'étais pas assez talentueuse ou assez rangée. Et maintenant, c'est parce que je ne suis pas assez jeune. Je me retrouve à combattre l'âgisme [qui regroupe toutes les formes de discriminations et de mépris fondées sur l'âge, NDLR] parce qu'on me punit d'avoir eu 60 ans."

L'artiste a révolutionné la pop music en prenant en main sa carrière et son business, en redéfinissant la manière dont on se présente sur scène mais aussi en affichant son goût pour le sexe : dans les années 1990, on lui a fait payer le livre de photos érotiques SEX. Et en 2019, Madonna est toujours une pionnière, tout simplement parce qu'elle est bien la seule à faire ce qu'elle fait à 60 ans : "Je n'ai plus de modèle vivant. Parce que personne ne fait ce que je fais et c'est assez flippant. Je regarde dans le passé, des femmes extraordinaires comme Simone de Beauvoir ou Angela Davis, mais elles n'avaient pas d'enfant. Je suis mère célibataire de six enfants et je continue d'être créative en tant qu'artiste et politiquement engagée. Il n'y a personne dans ma position."

C'est justement son combat politique pour la communauté LGBT+ qui a été récompensé d'un prix d'honneur lors des GLAAD Media Awards, samedi 4 mai à New York. Dans son discours, Madonna est notamment revenue à l'origine de son engagement contre le sida : "Après avoir perdu mon meilleur ami et colocataire Martin Burgoyne et ensuite Keith Haring, j'ai décidé de me battre." Par exemple, en 1989, l'album Like a Prayer, qui s'est écoulé à 15 millions d'exemplaires, comprenait un livret d'information sur le sida. Et pendant le Blonde Ambition Tour, l'année suivante, elle répétait sur scène, à ses milliers de spectateurs, des messages de prévention sur le port du préservatif.

Prochaine étape de son marathon promo, dès lundi 6 mai avec l'annonce d'une nouvelle tournée mondiale. Madonna continuera aussi de dévoiler des titres de Madame X (on connaît déjà Medellín et I Rise) jusqu'à la sortie de l'album. Enfin, elle chantera le 18 mai à Tel Aviv pour la finale de l'Eurovision 2019 et elle sera, cet été, la marraine du 50e anniversaire des événements de Stonewall, les émeutes qui ont donné naissance au militantisme LGBT.