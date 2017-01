Madonna veut faire "exploser" Trump : Enragés, les services secrets s'en mêlent

Les Américains se souviendront longtemps du discours anti-Trump prononcé par Madonna au lendemain de l'investiture du 45e président des États-Unis, le 21 janvier à Washington.

Alors que de nombreuses manifestations ont eu lieu à travers le monde pour défendre les droits des femmes et des minorités, et ainsi protester contre les propos et l'attitude sexistes du successeur de Barack Obama, plusieurs personnalités américaines se sont également fondues dans la masse pour prendre part à la Women's March à New York, Park City (Utah), Los Angeles et Washington. Parmi celles-ci se trouvaient l'interprète de Music, venue prononcer quelques mots sur scène, face au Capitole, avant d'interpréter deux chansons.

Coiffée d'un bonnet noir à oreilles de chat, la chanteuse de 58 ans n'a pas manqué d'encourager les partisans de Donald Trump à aller "se faire foutre", avant d'appeler à une "révolution de l'amour". Entre deux déclarations pleines d'espoir, la mère de Lourdes (20 ans), Rocco (16 ans), Mercy et David (11 ans) a aussi évoqué sa "colère", admettant toutefois qu'elle avait conscience que ce sentiment n'apportait rien de positif. "Oui, je suis en colère. Oui, j'ai longtemps réfléchi à faire exploser la Maison-Blanche. Mais je sais que cela ne changera rien du tout. Nous ne devons pas sombrer dans le désespoir. (...) Nous devons nous aimer les uns les autres ou mourir. Je choisis l'amour. Êtes-vous avec moi ? Dites-le avec moi : 'Nous choisissons l'amour, nous choisissons l'amour.'"

Pointée du doigt pour incitation à la violence, Madonna a été contrainte de clarifier ses propos sur Instagram dès le lendemain. "Je ne suis pas une personne violente, je ne fais pas la promotion de la violence et il est important que les gens entendent et comprennent mon discours dans son intégralité plutôt qu'une phrase sortie de son contexte. (...) J'ai parlé de façon imagée et j'ai partagé deux façons de voir les choses : l'une pleine d'espoir, l'autre en ressentant de la colère et de l'indignation, ce que j'ai personnellement vécu. Cependant, je sais qu'agir dans la colère ne résout rien. Et que la seule façon de changer les choses au mieux est de le faire avec amour", a-t-elle écrit.