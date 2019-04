Maëlle (The Voice 7), aidée de Calogero et Zazie, dévoile son 1er single !

Presque un an après sa victoire dans la septième saison de "The Voice" sur TF1, la jeune et très talentueuse Maëlle s'apprête à faire ses débuts musicaux avec ses propres chansons... Son premier single a été composé par Calogero et écrit par Zazie !

