Maestra : Le thriller de l'été au coeur de la jet-set

Lorsque l'héroïne de Maestra, thriller mené tambour battant par l'auteure anglaise L.S. Hilton, quitte sur un coup de tête Londres pour la french riviera, le changement d'ambiance est total : "C'était peut-être la nonchalance de la Côte d'Azur, mais je me sentais de bien meilleure humeur qu'à Londres", constate d'ailleurs Judith, d'emblée consolée d'avoir perdu son job d'assistante dans une maison de vente de tableaux. Oubliés, les beaux quartiers londoniens, les boutiques de Burlington Arcade et le club Annabel's. À l'instant même où elle contemple le hall carrelé de marbre de l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes, the place to be pour les rich and famous, elle sait qu'elle ne fera pas machine arrière... Puis, du balcon de sa suite, la "fameuse piscine qu'elle a vue dans des tas de magazines" s'offre à son regard.