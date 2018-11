Maëva Coucke à Miss Monde 2018 : Elle dévoile son très stylé costume national

Le 8 décembre 2018, Maëva Coucke tentera de remporter le titre de Miss Monde. Actuellement en pleins préparatifs du concours à Sanya en Chine, notre Miss France 2018 a dévoilé le costume qu'elle a porté pour rendre hommage à la France.

Samedi 24 novembre, en story de sa page Instagram, Maëva a pris la pose en robe sirène aux couleurs de notre beau pays : bleu, blanc, rouge. La fausse rousse de 24 ans a expliqué qu'il s'agissait d'une création "très Paris", qu'elle accessoirisée d'un petit foulard et un béret. Cette tenue très moulante et décolletée mettait également en avant la marinière au niveau du corset.

La récente lauréate du Top Model Challenge et nouvelle entrante du prestigieux Top 30 de l'élection Miss Monde a expliqué que ses concurrentes et elle ont dévoilé leurs costumes nationaux lors de la visite d'un salon du tourisme. Une brève sortie avant de reprendre les répétitions en vu de la grande cérémonie, qui aura lieu dans peu de temps. D'ailleurs, comme Maëva Coucke l'a rappelé sur sa page, les votes sont encore ouverts pendant quelques jours et le public peut voter pour qu'elle gagne des points.

Et il n'est pas difficile de cliquer en sa faveur ! Maëva Coucke a mis un lien sur sa page, à disposition de ses followers. Une chose est certaine, sa sexy tenue de parisienne ne peut que donner envie de voter !