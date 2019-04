Maëva Coucke déjantée à la Martinique: Sylvie Tellier n'a "plus aucune autorité"

Le voyage d'intégration de Vaimalama Chaves se passe très bien !

Afin de permettre à Miss France 2019 de nouer des liens avec les ex-reines de beauté qui l'ont précédée, Sylvie Tellier et l'organisation Miss France sont parties en voyage en Martinique. Sur place, les jeunes femmes s'amusent et le prouvent sur les réseaux sociaux.

Jeudi soir, la directrice Sylvie Tellier (Miss France 2002) a en effet dévoilé un cliché d'elle en train de prendre une pose glamour à l'avant d'un bateau, tandis que Maëva Coucke (Miss France 2018) se montre bien moins glamour en arrière-plan, les jambes très écartées au niveau de la tête de son aînée. "Quand tu réalises que tu n'as plus aucune autorité sur tes anciennes Miss #photobomb #seconddegre #humour", a-t-elle écrit en légende.

On s'en doute, le cliché plein d'autodérision a beaucoup plu et attiré des dizaines de milliers de like. "Tellement drôle !", a écrit Camille Cerf qui ne faisait pas partie du voyage. Vaimalama Chaves (24 ans), mise à l'honneur durant ce séjour, a commenté : "Peut-être l'une des plus belles jamais postées ! Haha."

Lors de ce voyage d'intégration, Vaimalama Chaves, Sylvie Tellier et Maëva Coucke étaient accompagnées de Malika Ménard (Miss France 2010), Marine Lorphelin (Miss France 2013) et Flora Coquerel (Miss France 2014).