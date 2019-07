Maëva Coucke et Rachel Legrain-Trapani avec son fils Gianni, soirée en mode LOSC

Alors que Vaimalama Chaves, la Miss France en exercice, est récemment retournée avec beaucoup d'émotion chez elle en Polynésie pour couronner la nouvelle Miss Tahiti, Matahari Bousquet, sa devancière Maëva Coucke (Miss France 2018) est elle aussi revenue aux sources en ce début d'été : jeudi 4 juillet 2018, elle se trouvait dans sa région d'élection, le Nord-Pas-de-Calais, en compagnie d'une consoeur et "voisine", Rachel Legrain-Trapani, ancienne Miss Picardie et Miss France 2007.

Les deux ex-reines de beauté, tout comme le chroniqueur télé Thibaud Vézirian et le duo d'humoristes Les Jumeaux (Steeven et Christopher Demora), étaient les invitées du LOSC, le club de football de Lille, et de son équipementier New Balance pour la soirée de révélation des nouveaux maillots des Dogues pour la saison 2019-2020. Certaines des stars de l'équipe qui a tenu la saison dernière la dragée haute au PSG et a terminé 2e du championnat de Ligue 1 ont à cette occasion joué les mannequins pour présenter les nouveaux modèles au cours de l'événement, organisé en plein centre-ville de la préfecture nordiste : Jérémy Pied et Luiz Araujo portaient le nouveau maillot "domicile", rouge évidemment, "inspiré par l'énergie brute et créative qui émane du street art lillois" selon l'analyse faite par le site officiel du club, tandis que Loïc Rémy dévoilait le modèle "extérieur", jaune, et que Boubakary Soumaré arborait la tunique "third", blanche et dont le design fait la part belle à l'écusson et à la Citadelle de Lille.

Dans une ambiance électrique, avec le DJ lillois Masterbafunk à la manoeuvre, et très street, où le graf, l'e-sport, le freestyle et la street food prenaient leurs quartiers, Maëva Coucke et Rachel Legrain-Trapani se sont vu offrir des maillots personnalisés. Miss France 2018 a eu droit à un floquage à son nom, tandis que Miss France 2007 avait demandé à faire inscrire le nom de son fils Gianni, 5 ans, fruit de son mariage passé (2013-2016) avec le footballeur Aurélien Capoue, qui l'accompagnait lors de cet événement. Avec un papa qui fit sa carrière au plus haut niveau, portant longtemps le maillot du FC Nantes, et une maman qui a un faible pour les footballeurs (même si sa dernière histoire, avec Benjamin Pavard, s'est mal terminée), on devine que le petit garçon, qui a fièrement posé devant les photographes avec son maillot à son nom, a lui aussi la passion du ballon rond... D'ailleurs, c'est souvent en maillot de foot qu'on le voit apparaître sur le compte Instagram de Rachel.