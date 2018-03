Maëva Coucke et Sophie Thalmann, icônes du Far West engagées à Disneyland

Les Bonnes Fées ont encore fait des heureux !

Samedi 10 mars 2018, l'association cofondée par quelques unes des ex-Miss France les plus emblématiques de ces deux dernières décennies a organisé une journée à Disneyland Paris pour des enfants défavorisés pris en charge par des foyers de la Mairie de Paris. Trente-cinq d'entre eux ont donc pu découvrir la magie du célèbre parc de Marne-la-Vallée en compagnie de notre Miss France 2018 Maëva Coucke et de quelques-unes des reines de beauté qui l'ont précédée.

Effectivement, aux côtés de la sublime rousse de 23 ans originaire de la région Nord-Pas-de-Calais, les enfants ont pu faire la connaissance de Linda Hardy (Miss France 1992), Mélody Vilbert (Miss France 1995), Sophie Thalmann (Miss France 1998) et de Corinne Coman (Miss France 2003).

Réunie, notre joyeuse troupe a bien entendu profité des nombreuses attractions que propose le parc mais a également passé des moments inoubliables lors d'ateliers ludiques ou en se déguisant en cow-boys et en indiens. On notera d'ailleurs que Maëva Coucke a choisi de troquer son écharpe de Miss contre une élégante tenue d'indienne au cours de la journée ! Aussi, après un goûter bien mérité sur le thème du Far West, les enfants ont finalement pu découvrir l'incontournable parade du 25e anniversaire de Disneyland Paris.

Une journée incontestablement placée sous le signe de la magie, du partage et de la bonne humeur !

Julien Perret