Maëva Coucke (Miss France 2018) célibataire : "Nous sommes séparés"

La malédiction a une fois de plus frappé. C'est bien connu, les Miss régionales qui ont eu la chance d'être élues Miss France et qui étaient déjà en couple n'ont presque jamais réussi à rester avec leur petit ami bien longtemps après l'élection. Nous en avons eu la preuve avec Iris Mittenaere (Miss France 2016) et son ancien compagnon Matthieu ou Camille Cerf (Miss France 2015) et son ex Maxime. Et ce samedi 4 août 2018, c'est au tour de Maëva Coucke (Miss France 2018) d'annoncer sa rupture.

Ce soir, la belle (fausse) rousse de 24 ans fera son retour à la télévision dans Fort Boyard (France 2) aux côtés de Cauet, Camille Cerf, Maxime Guény, Pascal de Koh-Lanta et Miko. A cette occasion, elle a accordé une interview à nos confrères de Télé Loisirs pour évoquer sa participation à l'émission mais aussi, son actuel tour de France pour assister aux élections des Miss régionales 2018. "Je suis contente mais j'avoue que ça me fait un petit pincement au coeur car je vois les Miss de ma promotion remplacées et je me rends compte que le temps passe vite. J'essaye d'accueillir le mieux possible les nouvelles élues en leur donnant des petits conseils, en les rassurant", a confié Maëva Coucke.

Après quoi, elle a assuré qu'elle réussissait à concilier vie privée et vie professionnelle. "Je ne suis qu'à une heure de TGV de Lille mais en fin d'année, cela risque d'être plus compliqué car j'aurai d'avantage d'élections régionales et mon concours international [Miss Univers ou Miss Monde, NDLR] qui arrivera", a-t-elle toutefois admis. Malgré tout, son couple n'a malheureusement pas survécu à ce rythme de vie à cent à l'heure. Quand le journaliste lui a demandé si elle allait partir en vacances avec son petit ami, Maëva Coucke a répondu : "Et bien non, puisque je n'en ai plus... Nous sommes séparés."

Une fois élue Miss France, l'habitante du nord de la France n'a pas caché être en couple. Elle n'a néanmoins jamais souhaité dévoiler l'identité de l'homme qui partageait sa vie. On savait simplement qu'il était étudiant en médecine et qu'il craignait pour leur couple. Maëva Coucke, elle, était plus optimiste. Cela n'a quand même pas suffi à sauver leur histoire d'amour.