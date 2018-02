Maëva Coucke (Miss France 2018) couverte de boue et victorieuse face aux ex-Miss

Dimanche 11 février 2018, "Le défi des Miss" avait lieu à l'hippodrome de Vincennes. Lors de ce rendez-vous sportif, Maëva Coucke (Miss France 2018) a pu affronter quelques-unes de nos plus belles ex-reines de beauté lors d'une course de road cars exceptionnelle !

C'est à l'occasion du Grand Prix de France organisé le même jour que notre ambassadrice 2018 et ses amies Camille Cerf (Miss France 2015), Flora Coquerel (Miss France 2014), Marine Lorphelin (Miss France 2013) et Malika Ménard (Miss France 2010) ont accepté de se lancer dans une course endiablée après une séance de dédicaces et de selfies avec leurs nombreux admirateurs.

Résultat des courses, Maëva Coucke associée au jockey Pierre Vercruysse a fini en 3e position, Marine Lorphelin à la 4e place avec Gabriel Pou Pou, Camille Cerf en 5e position avec Gabriel Gelormini, Flora Coquerel au 6e rang avec Matthieu Abrivard et Malika Ménard associée à Emmanuel Devenne a été malheureusement disqualifiée. Les deux premières places du podium ont été squattées par deux gagnantes de concours qui ont eu le privilège de participer à cette course inédite.

Au cours de cet événement festif, Malika Ménard a d'ailleurs pu dire tout le bien qu'elle pensait de Maëva Coucke lors d'un entretien avec Le Trot TV. "Maëva se débrouille pas mal, on parle un petit peu, je trouve qu'elle a pas mal d'aisance, elle sait bien répondre, elle a pris l'habitude de la pose et des sourires... tout va bien !", a-t-elle commenté avec le sourire.

Découvrez la course des Miss ci-dessous :