Maëva Coucke (Miss France 2018) élue Miss Monde 2018 ? Sylvie Tellier y croit !

Le 8 décembre prochain, Maëva Coucke tentera de remporter la couronne de Miss Monde à Sanya en Chine.

Interrogée par nos confrères de TV Magazine, Sylvie Tellier, la directrice de l'organisation Miss France, a accepté d'en dire plus sur ce nouveau challenge pour l'une de ses protégées... deux ans après le sacre d'Iris Mittenaere à Miss Univers. Qu'on se le dise, personne n'a obligé Maëva a préférer le concours Miss Monde à celui de Miss Univers. "Je lui ai proposé de choisir", a tout de suite assuré l'ex-Miss France 2001. Et de poursuivre : "Je lui ai dit que les deux concours s'offraient à elle en sachant que, si elle choisissait Miss Univers, ça serait compliqué pour elle de faire le prime time de Miss France 2019 [qui a lieu pendant les préparatifs de Miss Univers 2018, NDLR]. Si elle m'avait dit qu'elle voulait aller à Miss Univers, elle l'aurait fait. (...) Je lui ai juste donné ma préférence en lui disant que, selon moi, elle avait plus de chance à Miss Monde."

Dans la foulée, Sylvie Tellier a également révélé objectivement pourquoi elle pensait que Maëva Coucke pouvait l'emporter. "Elle a toutes les qualités pour être Miss Monde : elle est hyper engagée auprès des Bonnes Fées, dans la lutte contre le cancer du sein, elle a les qualités humaines pour et elle est mature. Et ils n'ont jamais eu de rousses ! (...) Je serai sur place pour l'encourager car j'y crois. Maëva, si elle fait le job et je pense qu'elle le fera bien, pourrait être la cliente idéale. Par ailleurs, on n'a pas gagné cette élection depuis 1953", a analysé la charismatique maman d'Oscar (8 ans), Margaux (4 ans) et Roméo (2 mois).

Si vous souhaitez aider Maëva Coucke à décrocher le titre de Miss Monde le 8 décembre prochain en Chine, sachez que vous pourrez prochainement voter pour elle grâce à une application, Mobstar.