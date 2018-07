Maëva Coucke (Miss France 2018) : "Magnifique rencontre" avec Brigitte Macron

Les enfants de l'association Louis Carlesimo ne sont pas les seuls à avoir été subjugués par Brigitte Macron, Maëva Coucke aussi. Également présente lors de cet après-midi convivial, Miss France 2018 a immortalisé sa venue au palais présidentiel en photos et en vidéos. La sublime Nordiste qui a tout récemment soufflé son 24e anniversaire à Paris était habillée d'un pantalon taille haute vert émeraude et d'un chemisier fluide amande pour rencontrer l'épouse du président de la République qui était, elle, en look sombre. "Merci Brigitte Macron pour cet après-midi au coeur de l'Élysée ! Une magnifique rencontre pour Miss France 2018", a commenté le comité Miss France sur sa page Instagram le lendemain. Un très joli duo qui incarne à la perfection l'élégance à la française et la défense des grandes causes.