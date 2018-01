Maëva Coucke (Miss France 2018) met en garde Kev Adams : "Il serait gonflé..."

Depuis sa supposée courte idylle avec Iris Mittenaere (Miss France et Miss Univers 2016), Kev Adams s'est fait une petite réputation chez les Miss.

Maëva Coucke, notre nouvelle reine de beauté venue de la région Nord-Pas-de-Calais, a d'ailleurs tenu à mettre les points sur les "i" lors d'un entretien accordé à nos confrères du magazine Voici : elle n'a pas du tout l'intention de répondre à d'hypothétiques avances du jeune humoriste de 26 ans.

"Non il ne m'a pas contactée (rires). Il serait gonflé parce qu'on se connaît toutes, entre Miss !", a-t-elle assuré. Et d'indiquer, par ailleurs, sur la malédiction des Miss qui ne restent pas avec leur petit ami pendant et après leur règne : "J'espère briser cette malédiction et que tout se passera bien avec le mien." C'est effectivement tout ce qu'on lui souhaite.

De son côté, Iris Mittenaere aurait définitivement tourné la page Kev Adams et se consacrerait désormais à ses projets professionnels. Sera-t-elle présente sur nos petits écrans en 2018 ? Sera-t-elle l'égérie d'une grande marque comme Alicia Aylies (Miss France 2017) ? A suivre...