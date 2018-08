Maëva Coucke (Miss France 2018) : Sublime à Mayotte et à la Réunion

Depuis une petite semaine, notre Miss France 2018 Maëva Coucke était à des milliers de kilomètres de la métropole afin d'assister aux couronnements successifs de Miss Réunion 2018 et de Miss Mayotte 2018.

Sur ses réseaux sociaux, la reine de beauté de 24 ans a inévitablement multiplié les clichés ensoleillés pour notre plus grand bonheur. Qu'elle se montre en robe légère sur le pont d'un bateau, stylée avant de survoler l'île de la Réunion en hélicoptère ou en compagnie d'un célèbre maki sur l'île de Mayotte, Maëva Coucke ne s'est jamais séparée de son large sourire. "Un voyage que je n'oublierai pas. Merci Mayotte et merci la Réunion", a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux ce 28 août 2018 alors qu'elle s'apprêtait à regagner la métropole.

"Je veux venir avec toi, tu es sublime", "La plus belle, j'adore ta combi", "Tu es canon, il faut reconnaître que ça change des Hauts-de-France !", pouvait-on lire dans les réactions à sa dernière publication.

Pour information, sachez que c'est la jeune et jolie Morgane Soucramanien qui a été élue Miss Réunion 2018 le 25 août. Elle a 18 ans, elle mesure 1,74 m et est en première année de droit. En ce qui concerne Mayotte, c'est la charmante Ousna Attoumani (20 ans, 1,77 m et étudiante en LEA) qui a été élue le 24 août dernier en présence de Maëva Coucke. Toutes les deux tenteront de ravir la couronne de Miss France 2019 en décembre prochain !