Maëva Coucke (Miss France) en couple : "On va essayer de braver la malédiction"

Maëva Coucke a été couronnée Miss France 2018, succédant ainsi à la belle Alicia Aylies et rendant fiers ses parents, ses soeurs ainsi que son amoureux. Enfin, ce dernier a vite déchanté : comme le veut la règle, notre reine de beauté quitte le Nord-Pas-de-Calais pour s'installer à Paris.

Dans les colonnes de Libération, qui lui consacre son fameux portrait en dernière page de l'édition du 28 décembre 2017, on en apprend un peu plus sur la moitié de notre jolie rousse. Le chéri de Maëva Coucke est étudiant en médecine et craint l'éloignement de sa belle... Car si le couple d'Alicia Aylies a tenu, Iris Mittenaere a quant à elle rompu avec son chéri Matthieu.

"Tout va très bien et nous, on est optimistes, lance Miss France 2018. On va essayer de braver cette malédiction", confie Maëva Coucke. Et de rassurer son amoureux : "Même si je rencontre beaucoup de stars, je suis quelqu'un de très fidèle."

Sur le plateau de Quotidien (TMC), face à Yann Barthès, notre reine de beauté avait indiqué vouloir garder son jardin secret concernant sa vie amoureuse. "Je peux l'exposer, mais je choisis de ne pas le faire", avait-elle déclaré. Un choix qu'avait également fait Miss France 2017 et qui a semble-t-il porté ses fruits.