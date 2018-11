Maëva Coucke, première victoire à Miss Monde 2018 : La France intègre le Top 30

Maëva Coucke n'a pas l'intention de voir le titre de Miss Monde 2018 lui échapper.

Actuellement en pleins préparatifs du concours à Sanya en Chine (rappelons que la grande finale aura lieu le 8 décembre prochain !), notre Miss France 2018 vient d'annoncer une très bonne nouvelle : elle a remporté le Top Model Challenge. La France est donc d'ores et déjà assurée de figurer parmi les 30 finalistes du concours !

C'est sur Instagram que notre belle Maëva Coucke a fait cette annonce. Elle a lancé le sourire aux lèvres : "Les amis je viens de terminer le Top Model Challenge et j'ai une bonne nouvelle, j'ai gagné ! Wouhou ! Donc la France est le premier pays à se qualifier pour le Top 30. Je suis encore sous l'émotion puisque c'est énorme de me dire que ça y est, je vais pouvoir défendre les couleurs de la France dans le Top 30. En tout cas, je tenais à féliciter toutes les autres candidates qui étaient toutes très belles, qui ont super bien marché. Je fais des gros bisous à tous les pays !"

Bien entendu, Sylvie Tellier – qui s'apprêtait à s'envoler pour l'Île Maurice avec les 30 prétendantes au titre de Miss France 2019 – n'a pas tardé à enregistrer un message de félicitations pour sa protégée, suivie par Camille Cerf (Miss France 2015). Cette dernière a commenté dans une story Instagram : "Félicitations à Maëva ! Elle fait partie des trente plus belles femmes du monde, ça on le savait déjà, il va falloir continuer de voter et la soutenir."

Interrogée il y a quelques semaines sur sa préparation pour le concours Miss Monde, Maëva Coucke avait déclaré à nos confrères de Télé Loisirs : "Pour ma préparation, j'ai un coach de sport, un coach d'anglais et des cours de maquillage, de coiffure et de catwalk. Il y a aussi la préparation de notre vidéo, il faut monter un projet caritatif, une cause que l'on soutient." Pour la cause qu'elle soutient, Miss France 2018 avait d'ailleurs dévoilé qu'elle souhaitait poursuivre son engagement contre le cancer du sein. "Je reste toujours dans la même ligne que j'ai choisie déjà bien avant Miss France. J'ai fait ce choix parce que ma maman en a eu un il y a quelques années, donc j'ai vraiment envie de continuer dans ce sens", avait-elle expliqué.

Go Maëva !