Maeva Coucke sublime et Matt Pokora déchaîné pour une nuit à Makala

Depuis 2012, l'ancien footballeur Rio Mavuda organise au Zénith de Lille l'événement Une nuit à Makala, une soirée musicale et caritative. Les profits sont reversés à l'association Les Orphelins de Makala, dont l'ancien Bleu est le président fondateur. Lundi 18 mars 2019, chanteurs, rappeurs, sportifs, humoristes et personnalités françaises se sont rendus au concert. Parmi les têtes d'affiches, on peut citer Madame Monsieur, le duo qui représentait la France à l'Eurovision en 2018, ou encore l'ancienne Miss France Maëva Coucke.

Ces célébrités étaient évidemment présentes sur le photocall, mais, comme chaque année, des invités surprise ont donné de leur personne. Matt Pokora a ainsi réalisé une performance sur la scène du Zénith de Lille, où il a vite été rejoint par Amel Bent. C'est à croire que la soirée était placée sous le signe des années 2000, puisque le chanteur Yannick (Cette soirée-là) était présent, tout comme le zoukeur Moussier Tombola. D'autres artistes se sont également produits, comme le rappeur Keblack, Tibz ou encore Jaymaxvi. Des stars de la télé-réalité comme Emilie Nef Naf (Secret Story 3) et Jordan (Les Cht'tis, La Villa des coeurs brisés) étaient présentes, de même que la chanteuse Léa Castel.

Une ambiance Coupe du monde de football était assurée, avec la présence du rappeur Vegedream et de son tube inoubliable, Ramenez la coupe à la maison. Le champion du monde Adil Rami n'était pas accompagné de sa charmante Pamela Anderson, mais de sa soeur Hafida. C'est un habitué du spectacle, puisqu'il a animé la première édition du concert, au côté de Karine Ferri.