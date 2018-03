Maëva Coucke, sublime Miss France 2018 en balade à Versailles

Le professeur David Khayat, grand spécialiste du cancer, est désormais bien connu des Français. Il était l'ami de Johnny Hallyday et celui qui lui a permis de remonter sur scène, pour la tournée des Vieilles Canailles, malgré la maladie. Depuis 1997, le docteur oeuvre dans le domaine de la lutte contre le cancer avec la Fondation Avec qu'il a créée et qui vient en aide aux patients et soutient la recherche au niveau international. Lundi 5 février 2018, au Château de Versailles, à l'occasion du 18e anniversaire de la signature de la Charte de Paris contre la Cancer le Professeur a accueilli de nombreuses personnalités du monde politique, culturel et médical au cours d'une soirée de gala donnée au profit de l'Institut International de Cancérologie de Paris.

Miss France 2018 Maëva Coucke, les journalistes Marie-Christiane Marek et Bernard Montiel, le producteur Orlando, le forain Marcel Campion, le pâtissier Pierre Hermé et son épouse Valérie, l'animateur Christian Morin, l'homme d'affaires et de presse Claude Perdriel ou encore le député de Haute-Marne Luc Chatel et son épouse Mahnaz Hatami faisaient partie des convives.

La soirée a débuté par une promenade musicale au coeur du château Versailles imaginée par la journaliste mélomane Eve Ruggiéri. La danseuse étoile Dorothée Gilbert illuminait le début du parcours qui s'est achevé dans la somptueuse Galerie des Batailles. Dans ce décor unique au monde, Éric Fréchon, Chef du restaurant Épicure à l'Hôtel Le Bristol, a imaginé un menu gastronomique réalisé par les équipes de Potel & Chabot. Au cours de la soirée, une grande vente aux enchères, menée sous la direction des commissaires-priseurs Hervé Poulain et Pierre Mothes a permis de récolter 60 000 euros grâce à la vente d'un séjour au Long Beach offerts par Sun Resorts et Air Mauritius, d'une Renault Twingo, d'une bague Piaget, d'un jéroboam de la Maison Joseph Drouhin mais aussi des places pour des matchs offerts par Alphonse Areola, Olivier Giroud et l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels. À cette somme déjà coquette il faut ajouter 155 000 euros supplémentaires récoltés grâce à une tombola prestigieuse de lots signés Chanel, Château Mouton Rothschild, Chaumet, Alain Ducasse, Helfer et Goyard.

L'Institut International de Cancérologie de Paris, que préside désormais David Khayat, a également reçu le soutien de Sixt, Veuve Clicquot, Maison Nordique, Eric Chauvin, Christofle et Dyptique.