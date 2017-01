Maéva et Marvin (Secret Story) in love sur le plateau des 24h de la télé-réalité

Les 24h de la TV réalité ont réussi à réunir pour la première fois en France, 75 candidats de la télé-réalité issus de différentes émissions produites par TF1, M6 ou encore le groupe NRJ. Koh-Lanta, Secret Story, Bachelor ou Les Princes de l'amour, Friends Trip ou Les Marseillais , il y en avait pour tous les goûts. Et cela pendant 27 heures d'émission en direct, avec 7 animateurs qui se relayaient.

Rien que sur Facebook, près de 400 000 téléspectateurs ont suivi l'émission retransmise en live. Il faut dire que les rebondissements ne manquaient naturellement pas au programme.

Tensions entre Elsa Dasc et Evy. Si leur entente était cordiale dans Les Princes de l'amour 4, leurs relations se sont dégradées depuis la fin du tournage de la télé-réalité de W9. Evy s'est amusée à clamer sur les réseaux sociaux que la petite amie d'Adrien Laurent avait été escort à Dubaï. Une rumeur qu'elle a une fois de plus évoquée lors de son passage dans l'émission de Star 24 Les 24h de la télé-réalité, tournée entre les 20 et 21 décembre. Furieuse, Elsa s'est jetée sur l'ancienne candidate de Moundir et les apprentis aventuriers.

Entre Noël et Louise des Princes de l'amour 4, une altercation n'a pas tardé à éclater entre les deux candidats.

Heureusement, il y avait de l'amour du côté de Maéva et Marvin, amoureux de Secret Story 10, qui se sont récemment retrouvés après une rupture éclair suite d'une grosse dispute en boîte de nuit, à Marrakech. Ils n'étaient pas les seuls tourtereaux à répondre aux questions des nombreux animateurs, à l'instar de Rachel Mouyal et Laurent Argelier, puisque Julien Guirado était également venu sur le plateau avec sa nouvelle amoureuse, Martika.

Mélanie du Bachelor, Aurélie Preston, Somayeh, Jaja, Julien et Darko de Secret Story 10, Mexan... Tous étaient également présents pour cette aventure inoubliable, que vous pouvez revivre en images dans notre diaporama ci-dessus.