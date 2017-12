Maeva Lopez, Kim Glow... Ces candidats qui ont encore succombé à la chirurgie !

Les sirènes de la chirurgie esthétique ont une fois de plus résonné en 2017. Même des candidats de télé-réalité qui y avaient déjà eu recours ont une fois de plus succombé.

On pense à Maéva Lopez (Secret Story 10, La Villa des coeurs brisés 3). La jeune femme de 25 ans avait déjà fait une augmentation mammaire à l'âge de 19 ans. Et récemment, elle a pris la décision d'augmenter encore son bonnet, dans le cadre de l'émission Zéro Complexe qui envoyait des candidats de télé-réalité se faire opérer en Tunisie, devant les caméras de Star 24. L'ancienne petite amie de Marvin a également subi une liposuccion. "J'ai grandi. Je suis une femme. J'ai pris des formes et j'avais envie de mettre plus gros pour être plus proportionnelle", confiait-elle à Télé Star.

Kim Glow (Les vacances des Anges 2) – qui avait refait sa poitrine il y a plusieurs années – s'est quant à elle fait injecter de la graisse provenant des cuisses et du ventre dans les fesses afin d'affiner sa taille et d'avoir un fessier plus bombé. Jazz (La Villa) a également fait refaire son fessier, mais pas seulement. Elle a aussi fait refaire ses seins et subi une liposuccion.

Ludivine Birker (Les Princes de l'amour 4) est allée encore plus loin en subissant pas moins de six opérations d'un coup : une augmentation mammaire, une liposuccion du ventre, la pose de facettes en céramique sur les dents, des injections d'acide hyaluronique dans la ride du lion, une augmentation du volume de sa lèvre supérieure et un vampire lift du visage.

Sans oublier Eddy Flow (Les Anges 7) et Fanny Salvat (La Villa des coeurs brisés 3) qui ont fait une rhinoplastie.