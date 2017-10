Maéva Lopez rayonnante face à Ludivine Birker très sensuelle

Voilà une émission qui risque de faire parler en bien et en mal. Star 24 lance à partir du 2 novembre un docu-télé-réalité pour lequel dix-sept candidats de real TV ont accepté de se faire suivre lors d'interventions de chirurgie esthétique, en Tunisie. La production a tiré de cette expérience dix volets de 52 minutes.

Afin de faire parler du programme, une conférence de presse a été organisée avec certains des participants. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les invitées ont tout fait pour mettre leur plastique en avant. Ludivine Birker a ainsi fait une apparition en robe noire très moulante et très échancrée. Pauline Thuilliez (Friends Trip) a pour sa part carrément dévoilé son soutien-gorge et ses amies de la même émission, Fidji et Florence Moustier, ont elles aussi mis leur poitrine en avant.

De son côté Maéva (Secret Story) était très en beauté avec un look sobre (jean, top noir à col rond). Ghizlène (Les Princes de l'amour 4) a aussi joué la carte de la discrétion avec un total look noir.

Deux hommes ont également fait le déplacement, Charles (Les Chti's) et William (The Island).