Maéva (Secret Story 10) accusée par Marvin de s'être droguée !

Le 8 mars dernier, Marvin annonçait sa rupture avec Maéva sur Instagram. S'il n'avait pas souhaité en dire plus sur cette séparation sur les réseaux sociaux, le candidat de Secret Story 10 (NT1) s'est livré à Sam Zirah et a fait des révélations plutôt choquantes.

Après avoir dévoilé la raison de leur rupture, le beau métis a assuré que son ancienne petite amie avait séjourné un mois en hôpital psychiatrique pour des accès de violence. "Des crises d'énervement" et "de folie" auxquelles il aurait souvent dû faire face : "Elle démonte tout dans la maison, elle me tape (...) J'ai été obligé d'appeler ma mère pour lui dire qu'elle appelle les pompiers s'il se passait quoi que ce soit."

Marvin a également dévoilé qu'après une dispute, la championne de car wash avait promis de consommer beaucoup d'alcool dans le but de l'énerver. Après quoi, il a déclaré : "Elle ne consomme plus de drogue mais elle consomme de l'alcool. Elle m'a avoué qu'elle consommait beaucoup beaucoup de drogue et c'est quelque chose qui m'a peiné. J'ai des valeurs et des principes. Je dis pas que je suis tout rose, l'homme idéal, mais je veux une vraie femme, pas une femme qui a des trous, des pertes de mémoire lorsque je lui parle." De graves accusations sur lesquelles Maéva ne s'est pas encore exprimée.

Elle a toutefois révélé sur les réseaux sociaux qu'elle livrerait prochainement ses vérités.