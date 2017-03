Maéva (Secret Story 10) : Agressée, SDF... Son passé dévoilé à cause de Marvin

Après les révélations et accusations chocs de son ex Marvin, Maéva (Secret Story 10 sur NT1) s'est sentie obligée de prendre la parole pour évoquer son passé parfois trouble. Interrogée par nos confrères du magazine Public, la bimbo nantaise a tenu à remettre les choses en perspective !

Une fois les accusations de consommation de drogue, de prostitution et de coup de folie balayées, Maéva est revenue pour la première fois sur son parcours de vie difficile. "Lorsque j'avais 4 ans, ma mère et moi avons été victimes d'un accident de moto. Ma mère est restée immobilisée pendant deux ans dans un fauteuil roulant et porte encore des cicatrices sur son visage. Mon grand frère a été placé en foyer et j'ai vécu chez les bonnes soeurs pendant plusieurs années. À l'âge de 12 ans, j'ai découvert que l'homme qui m'a reconnue n'était pas mon père biologique. (...) Confrontées à de graves problèmes matériels, ma mère et moi avons été SDF pendant quelques mois. Les services de la DDASS étaient à nos trousses et j'ai dû être déscolarisée pour qu'ils ne me trouvent pas. Ma mère et moi avons vécu recluses dans un grenier insalubre où il n'y avait pas l'eau courante", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre avec la source de ses crises d'angoisse, une agression sexuelle survenue durant son adolescence. "À l'âge de 14 ans, j'ai été victime d'un multirécidiviste qui a fait onze victimes. J'ai été sa cible en pleine rue. Ce type m'a déshabillée pour me toucher la poitrine. Un choc qui me hante encore aujourd'hui", a-t-elle raconté.

Marvin ayant évidemment été mis au courant de ce passé difficile, Maéva ne comprend pas comment celui qu'elle a tant aimé peut aujourd'hui utiliser ces faits contre elle pour lui faire du mal. "Il connaît mon passé dans les moindres détails et je trouve ses attaques d'autant plus cruelles", a-t-elle estimé.

