Maéva (Secret Story 10) critiquée par Marvin sur son passé : Elle réplique !

"J'ai fait table rase sur son passé, je me suis embrouillé avec des potes à cause d'elle. On ne voulait pas que je sois avec elle à cause de son passé de strip-teaseuse, de gogo. Mais j'ai fait table rase de tout ça", confiait récemment Marvin à Sam Zirah. Des propos qui ont quelque peu agacé son ancienne petite amie Maéva (23 ans).

La candidate de Secret Story 10 (NT1) s'est donc emparée de son compte Instagram ce jeudi 30 mars afin de faire une grosse mise au point sur cette période qui "fera sûrement partie de [ses] plus belles années". Aussi a-t-on découvert qu'elle était "une jeune fille triste qui se cherchait" avant de débuter ses cours de pole dance à l'âge de 19 ans, avec l'une des meilleures danseuses de cabaret. Un apprentissage qu'elle suivait en parallèle de son travail dans une boulangerie et de barmaid. Mais qu'importe ses nombreuses heures de boulot, ce qu'elle souhaitait, c'était briller sur scène.

Un rêve qui a fini par devenir réalité après des mois d'entraînement : "Ce fut une autre vie qui commençait pour moi. J'ai commencé à vivre, me sentir vibrer, à me sentir artiste, épanouie, femme et j'en passe (...). Ma vie était prenante et elle avait enfin pris un sens." Maéva était donc heureuse d'avoir rejoint les artistes du cabaret dont elle était tant admirative et qui lui ont tant apporté : "Derrière ces splendides créatures de rêve se cachaient de vrais coeurs, de vraies âmes et aussi parfois de vraies écorchées vives. Et ce sont ces femmes qui m'ont dit : 'tu as le droit d'être toi, de toutes tes formes, sur toutes tes facettes et tes couleurs.' Elles m'ont appris à m'accepter et surtout à m'aimer."

Cette nouvelle aventure a aussi permis à l'ancienne habitante de la Maison des Secrets de rencontrer son premier grand amour. Un homme plus âgé qui lui "a appris la vie" : "A 21 ans j'étais impulsive, encore enragée par un passé sûrement trop douloureux (...). On apprend beaucoup avec le premier amour, on apprend à gérer à travers des erreurs." Le conte de fées n'a malheureusement pas duré pour Maéva.

Au bout d'un certain temps, elle ne se sentait plus à sa place et avait envie de voguer vers de nouveaux horizons, d'avoir "une vie plus stable". "Cette vie me semble loin, comme si c'était une autre femme. Je ne regrette rien, ce n'est pas un mauvais choix, mais un des meilleurs", a précisé Maéva. Après quoi, l'ex-candidate de NT1 a rappelé qu'il ne fallait pas "confondre l'effeuillage avec la pornographie ou encore la prostitution" : "Non je n'ai jamais été escort, non lors d'un strip on ne ma jamais touchée, et non je n'ai pas montré ma nénette (...). J'espère qu'après ce message, vous aurez l'esprit un peu plus ouvert."

Quoi qu'il en soit, le message est passé.