Maéva (Secret Story 10), de nouveau en couple avec Marvin, répond aux critiques

Les fans de Maéva Martinez et de Marvin Tilliere, les amoureux de Secret Story 10 (NT1), ont de quoi être très décontenancés.

A en croire leurs récents Snaps, les deux ex ont tout récemment décidé de remettre le couvert ! Un dénouement qui a de quoi surprendre au regard de la violence de leur séparation survenue en mars dernier. On se souvient encore des larmes de Maéva après avoir été chassée de l'appartement qu'elle partageait alors avec son petit ami.

Ainsi, quand les internautes ont pu voir Marvin en train d'aller chercher sa dulcinée à l'arrivée de son train ce week-end, nombreux sont ceux qui ont critiqué ce rabibochage inattendu. Des critiques qui n'ont pas tardé à faire réagir la principale intéressée sur Twitter. "Les gens qui critiquent, qui jugent, qui commentent bêtement sans connaître les tenants et les aboutissants, en écoutant bêtement quelques articles à la con, sachez que je m'en fous !", a-t-elle tweeté ce 30 juin.

Récemment interrogée par nos confrères de TF1 quant à sa participation à La Villa des coeurs brisés 3 (NT1), Maeva déclarait à propos de son état d'esprit vis-à-vis de Marvin: "J'aimerais me détacher de l'emprise de Marvin. J'ai encore des sentiments et je suis donc encore faible face à lui (...) Je ne suis pas prête à m'engager et rien que de le dire, ça me pèse. Et puis, j'aime encore Marvin ! J'ai encore besoin de temps pour essayer de passer à autre chose."

Le temps semble donc l'avoir ramenée dans les bras de son ex au langage parfois fleuri...