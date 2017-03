Maéva (Secret Story 10) "en colère et vexée" : Son message pour Marvin !

Touchée, Maéva l'est au plus profond de son coeur à la suite des déclarations de son ancien petit ami Marvin. Accusée d'avoir consommé de la drogue et d'avoir séjourné en hôpital psychiatrique pour des accès de violence, la candidate de Secret Story 10 s'est exprimée pour la première fois auprès de nos confrères de Star 24.

Mais ce n'était pas assez pour l'ancienne habitante de la Maison des Secrets. Aussi a-t-elle pris la décision de poster un long message sur Instagram afin de remercier son public et faire part de son ressenti. Après avoir eu un petit mot pour ceux qui lui ont tendu la main "dans cette épreuve et qui aujourd'hui sont à jamais dans [son] coeur", Maéva a confié que son quotidien était devenu difficile à supporter depuis que Marvin l'a rabaissée dans les médias : "Se lever chaque jour et voir sa vie ou (et) des mensonges monstrueux sur le net est une épreuve de plus dans ma vie à laquelle je ne voulais pas être confrontée un jour...

La championne de car wash a toutefois assuré qu'elle ne comptait pas se laisser abattre par cette situation : "Mais vous savez, j'ai vécu bien pire et chaque fois je me suis relevée. Ce ne sont pas des fabulations faites par mon amoureux transit qui a été rempli de haine durant quelques jours qui vont me détruire... Je suis horriblement sensible, j'ai le coeur éléphant mais mon Dieu, que je suis forte !!"

"Je suis en colère, je suis vexée mais malgré tout je ne hais pas ! Ce sentiment je l'ai expulsé depuis bien des années ... (...) À toi... mon M, adieu et puisses-tu trouver la paix sur ton chemin. Je ne peux que te souhaiter de bannir cette haine qui te fait mal et qui te bouffe de l' intérieur", a conclu Maéva.