Maéva (Secret Story 10), en larmes et "dégoûtée" par Marvin, dévoile sa vérité

Maéva accuse le coup. Après sa deuxième rupture avec le beau Marvin, qu'elle a rencontré dans la Maison des Secrets de Secret Story 10 (NT1), celui-ci a révélé lors d'une interview que son ex avait par le passé fait un séjour d'un mois dans un hôpital psychiatrique et a prétendu qu'elle était sujette à des accès de colère !

Désireuse de rétablir sa vérité, Maéva a pris la parole auprès de nos confrères de Star24 ce 14 mars. D'entrée de jeu, elle a tenu à décrire sa dernière crise de couple mouvementée avec celui qui a été exclu de SS10 à cause de son comportement agressif. "J'ai eu droit à des menaces, à des insultes, des trucs incohérents, horribles. Y'a eu tellement de disputes horribles en fait. J'ai été tellement à bout que j'ai pété un câble. J'en ai pleuré et je n'arrivais plus à m'arrêter. Ça faisait très longtemps que je n'avais plus fait de crise d'angoisse, j'arrivais plus à penser, j'ai mis un coup de poing dans la porte. J'étais tellement en colère (...) Il m'humiliait en me traitant de 'petite p*te", 'espèce de traînée', 'va te faire enc*ler', 'Va n*quer ta mère', 'Je vais te défoncer la gueule si tu pars pas de devant moi', c'est Marvin ! J'avais l'habitude mais je ne l'ai plus supporté, je suis partie en crise de nerfs."

Cependant, ce qui a fait le plus de mal à Maéva, c'est que Marvin ait pu révéler un épisode intime de son passé (son passage par une maison de repos) afin de lui faire très mal. "Je suis tellement dégoûtée qu'il puisse parler de choses pareilles que ça me fait pleurer à chaque fois. A 17 ans, c'est vrai que j'ai fait une forte crise d'angoisse, j'ai fait de la spasmophilie, de la tachycardie, donc ce n'est pas des crises de folie. Ce sont des crises d'angoisse, ce qui peut arriver à n'importe qui après un choc, un traumatisme, après un passé difficile (...) J'ai pas eu d'enfance, j'ai eu des agressions, des attouchements, trop de choses... Qu'il mette ça sur le tapis pour pouvoir me piquer, c'est bien bas", a-t-elle expliqué en larmes.