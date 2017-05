Maéva (Secret Story 10) encore amoureuse de Marvin : "Je suis faible face à lui"

Maéva et Marvin se sont rencontrés dans Secret Story 10. Au mois de mars, après quelques mois d'amour, les deux candidats de télé-réalité ont finalement rompu. Depuis, ils enchaînent les piques par médias interposés. Mais aujourd'hui, les deux ex-amants semblent avoir enterré la hache de guerre. En effet, lors d'un récent entretien accordé à nos confrères de TF1 dans le cadre de sa participation prochaine à la saison 3 de La Villa des coeurs brisés, Maéva a avoué être encore amoureuse de Marvin.

J'aimerais me détacher de l'emprise de Marvin

"J'aimerais pouvoir aller vers un autre genre de garçon, quelqu'un de plus doux, de plus calme, de plus stable, a-t-elle lancé. Il faut que j'arrête d'être constamment attirée par les garçons un peu torturés ; j'aimerais me détacher de l'emprise de Marvin. J'ai encore des sentiments et je suis donc encore faible face à lui."

Célibataire depuis sa rupture avec Marvin, "le jour de la journée de la femme", Maéva semble encore attachée. "Notre relation reste compliquée", a-t-elle avoué. Plus encore, elle a révélé "ne pas trop savoir" où elle en est dans sa vie amoureuse : "Je ne suis pas prête à m'engager et rien que de le dire, ça me pèse. Et puis, j'aime encore Marvin ! J'ai encore besoin de temps pour essayer de passer à autre chose."

L'ex-candidate de Secret Story 10 retombera-t-elle dans les bras de son ex Marvin ? Affaire à suivre...