Maéva (Secret Story 10) et Marvin en couple : Face aux haters, la belle se lâche

Maéva Martinez (Secret Story 10) fait l'objet de très nombreuses critiques depuis qu'elle a décidé de remettre le couvert avec son ex au langage parfois fleuri, Marvin Tilliere.

En effet, ce retour de flamme a de quoi surprendre au regard de la violence de leur séparation survenue en mars dernier. On se souvient encore des larmes de Maéva (25 ans) après avoir été chassée de l'appartement qu'elle partageait alors avec son petit ami.

Ainsi, quand les internautes ont pu voir Marvin et Maéva se retrouver le week-end dernier sur Snapchat, nombreux sont ceux qui ont critiqué ce rabibochage inattendu. Des critiques qui n'ont pas tardé à faire réagir la principale intéressée.

"En fait, les gens qui sont là à critiquer, à déverser leur haine comme ça sur les réseaux sociaux, je viens de comprendre ! Vous avez l'impression d'avoir un semblant de personnalité. Vous êtes sûrement des persécutés dans la vie, vous n'osez pas ouvrir votre bouche et du coup, derrière un écran, d'un seul coup, vous êtes grands, vous existez ! Et moi, j'ai un petit conseil à vous donner juste prenez 5 minutes pour vous regarder dans un miroir. (...) Essayez de prendre un petit peu de temps pour vous et vous rendre heureux plutôt que de vous occuper des autres, je suis sûre que votre vie sera meilleure !", a lancé Maéva.

Une prise de parole venant enfoncer le clou d'un tweet déjà publié le 30 juin dernier par la belle. "Les gens qui critiquent, qui jugent, qui commentent bêtement sans connaître les tenants et les aboutissants, en écoutant bêtement quelques articles à la con, sachez que je m'en fous !", avait-elle assuré.