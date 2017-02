Maéva (Secret Story 10) : Son décolleté affole les internautes !

A l'occasion de la Saint-Valentin, Ayem Nour a convié l'un des couples emblématiques de Secret Story 10 dans son Mad Mag (NRJ12) : Maéva et Marvin. Et on peut dire que l'ex-candidate de NT1 a fait grimper la température.

Afin de faire fondre son petit ami, ainsi que le public, elle avait opté pour une petite robe rouge très décolletée et dos nu. Et bonne nouvelle, son choix de tenue a fait l'unanimité. En effet, les internautes n'ont pas tari d'éloges à son sujet sur Twitter. "Maéva elle a un niveau de bombitude carrément au-dessus de la moyenne", "Maéva elle est magnifique", "Très jolie sa robe à Maeva, ça lui va bien. Elle a un cooooorps", "Maéva tu es magnifique, tu es un avion de chasse", a-t-on notamment pu lire.