Magali Ripoll dans N'oubliez pas les paroles : "J'ai envie de me dépasser"

Le 6 mai 2018, Magali Ripoll donnait naissance à son deuxième enfant, un petit garçon prénommé Marius. Depuis, la choriste emblématique du jeu N'oubliez pas les paroles (France 2) se faisait discrète sur les réseaux sociaux. Et, surtout, elle n'apparaissait plus sur le plateau de Nagui.

Après plusieurs mois d'absence, la jolie brune a opéré son grand retour mercredi 12 septembre 2018 pour le plus grand plaisir des fans du show. Interrogée par nos confrères de Télé Star à cette occasion, Magali a exprimé sa joie de reprendre son rôle de musicienne : "Je n'ai jamais autant travaillé ! Et maintenant que j'ai deux enfants, j'ai envie de me dépasser. Ça n'est pas parce que je suis une 'daronne' que je vais cesser de faire la folle", s'exclame-t-elle.

Pour rappel, Magali Ripoll est déjà maman d'une jeune Margot, âgée de 6 ans. Récemment, elle se confiait sur sa joie de pouponner à nouveau. "Je suis très heureuse d'avoir eu ce petit bout de chou qui me fait prendre du recul, comme toutes les femmes qui travaillent, en plus, qui vivent leur métier par passion. Il est arrivé au bon moment. Je m'organise pour passer le plus de temps possible avec lui", déclarait-elle à Télé Star.



C'est en 2007 que Magali Ripoll a rejoint l'équipe de N'oubliez pas les paroles. Dès lors, elle est devenue très complice avec Nagui. D'ailleurs, ce dernier n'avait pas hésité à évoquer la grossesse de la chanteuse sur le plateau du jeu de karaoké le 18 mai dernier.