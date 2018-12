Magali Ripoll (N'oubliez pas les paroles) maman : "C'est un petit patapouf"

A l'occasion de la promotion de son spectacle musical Radio Active (qui se joue au Splendid), Magali Ripoll a accordé une interview à nos confrères de Télé Loisirs. La chanteuse de N'oubliez pas les paroles (France 2) n'a bien entendu pas échappé à une question sur son fils Marius, né en mai dernier.

"C'est un petit patapouf de huit kilos. Il mange bien, il dort bien... C'est le bébé le plus cool de la terre. J'ai eu la chance d'avoir une petite fille [Margot, 6 ans, ndlr], qui était un bébé cool, je pensais que ce serait l'inverse avec le deuxième. Mais pas du tout ! Je reçois énormément de cadeaux pour lui, de la part des gens qui regardent l'émission. Je voudrais les remercier ici", a-t-elle confié après qu'on lui a demandé comment se portait son fils.

La belle brune de 38 ans a ensuite admis que cela l'intéresserait d'animer une émission et qu'elle propose des projets. En attendant, elle poursuit les tournages de N'oubliez pas les paroles avec Nagui, mais aussi ses projets à la radio : "Je signe depuis des années les jingles de Rires & chansons. Là, je viens de signer des chroniques musicales sur cette même radio, dans l'émission 1 heure avec. Je n'en avais jamais fait auparavant. J'adore la radio. Je devais questionner et taquiner Jeanfi Janssens en musique. La direction était plutôt contente, je croise les doigts pour que ça se renouvelle."

Malgré cet emploi du temps chargé, Magali Ripoll met un point d'honneur à passer un maximum de son temps avec son bébé. "Je suis très heureuse d'avoir eu ce petit bout de chou qui me fait prendre du recul, comme toutes les femmes qui travaillent, en plus, qui vivent leur métier par passion. Il est arrivé au bon moment. Je m'organise pour passer le plus de temps possible avec lui", confiait-elle à Télé Star, en août dernier.