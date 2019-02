Magalie Vaé gagnante de la Star Academy : Ce qu'elle a fait de son argent

En 2005, Magalie Vaé a participé à la saison 5 de la Star Academy. Durant plusieurs semaines, le public a suivi ses cours de chant ou de danse au château de Dammarie-les-Lys. Et sur les douze semaines d'aventure, la jeune femme de 30 ans a fait partie des cinq meilleures élèves à sept reprises. En plus d'avoir conquis le coeur des professeurs, elle a reçu un grand soutien de la part du public. De quoi lui permettre d'aller jusqu'en finale et de remporter son édition. Le soir de la finale, Magalie Vaé a donc reçu 1 million d'euros. Une somme qui est bien vite partie comme elle l'a expliqué à l'occasion de la diffusion du documentaire Que sont-ils devenus ? L'incroyable destin des stars des émissions de télé crochet (TFX), jeudi 14 février 2019.

"C'est un peu un cadeau empoisonné. Déjà, c'est une avance sur les ventes d'albums, ce n'est pas un gain de jeu. Donc c'est imposable, il y en a la moitié qui part. Et quand on a 18 ans, on ne sait pas gérer une somme pareille. Et malheureusement, on attire énormément de personnes qui ne sont intéressées que par ça. Donc on fait plus plaisir aux personnes qui sont là par interêt qu'aux personnes qui sont là pour ce qu'on est. C'est le seul regret que j'ai. Et j'aurais aimé que ma fille en profite un peu", confie-t-elle.

Quand elle se retrouve sans revenus en 2016, Magalie Vaé doit donc se résoudre à reprendre sa vie en main. La maman d'Elia (12 ans) créé son entreprise d'événementiel. Elle anime des mariages et des anniversaires lors desquels elle est parfois amenée à chanter. "Le fait d'avoir ma fille m'a aidée et m'a boostée pour trouver une solution", conclu-t-elle.