Magic Johnson : Son fils E.J change de tête, son look a évolué avec les années

Sur son compte Instagram, E.J Johnson a dévoilé sa nouvelle tête. Lundi 3 septembre 2018, il a posté un selfie sur lequel on peut découvrir qu'après avoir longtemps eu le crâne rasé, il a désormais des cheveux longs et blonds, coiffés de manière plutôt féminine.

"Elle peut faire les deux", a commenté le jeune homme en légende de sa photo. Le fils de Magic Johnson, qui avait reçu de son père un soutien inconditionnel après avoir fait son coming-out, avait expliqué en 2016 dans un épisode de sa télé-réalité Rich Kids of Beverly Hills, qu'il ne comptait pas devenir transgenre.Toutefois, cela ne l'empêche pas pour autant de pouvoir se qualifier au féminin, de mettre du maquillage ou de porter des vêtements et chaussures de femme. Un look flamboyant qu'il affiche régulièrement sur les réseaux sociaux, d'autant plus depuis qu'il a perdu beaucoup de poids grâce à un petit coup de pouce médical.

E.J Johnson apparaît aussi comme chroniqueur sur la chaîne MTV TRL.