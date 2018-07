Magloire loin de la télé après la mort de sa mère : "J'ai tout fui"

Devenu très discret à la télévision, Magloire s'est confié ce mardi 24 juillet 2018 à nos confrères de Télé-Star. Le chroniqueur révélé dans le Morning Live est revenu sur sa santé et notamment sur un moment difficile de sa vie : la mort de sa mère adoptive, Raphaëlle, décédée des suites de la maladie d'Alzheimer en 2016.

Avec beaucoup d'émotion, Magloire a accepté de parler de cet événement qui l'a bouleversé : "Elle avait cette terrible maladie. On s'est bien battus pendant quatorze ans, elle, moi et ses médecins. Ce genre de bataille ne laisse pas indemne et la manifestation de cette difficulté était de ne plus exister médiatiquement et aussi dans le privé." C'est à ce moment-là qu'il a révélé les raisons de son absence. "J'ai passé beaucoup de temps tout seul, à ne voir personne parce que je suis un garçon sensible et parce que c'était ma façon de supporter ce qui est insupportable, parce que j'avais un lien particulier avec ma mère. Chacun réagit comme il le peut. Il y en a certains qui se jettent dans le travail et d'autres qui fuient tout. Moi, j'ai tout fui", a-t-il déclaré.

Suite à ce drame, la santé de Magloire s'est dégradée. Il a été victime d'un malaise cardiaque en septembre 2017. "Je me suis terriblement mal alimenté, j'ai pris tous ces kilos ! (...) Je me suis vengée sur la nourriture", a-t-il avoué. Fort heureusement, Magloire a su rebondir et s'est remis sur pied. S'il prend davantage soin de lui, le chroniqueur a fait sensation dans Fort Boyard (France 2) en 2017. Il continue de proposer ses conseils dans l'industrie de la mode. Ambitieux, l'ami de Michaël Youn et de Vincent McDoom prépare un magazine sur l'art.

