Magloire victime de grossophobie : En larmes, il crie sa colère

Lundi 29 octobre 2018, Magloire était l'invité de l'émission Le Show De Luxe, sur Voltage. Et l'ancien chroniqueur du Morning Live (M6) en a profité pour crier sa colère après avoir été victime de grossophobie.

"Les gros existent et ils subissent un véritable racisme. Je commence à en avoir largement ras le bol", a confié l'animateur de 49 ans qui a été victime d'un malaise cardiaque il y a un an. Il a ensuite expliqué que lui, qui a pourtant une "vie plutôt sympathique et privilégiée", se fait régulièrement insulter à cause de ses kilos en trop.

"'T'as bouffé le chien', voilà ce qu'on m'a dit dans le hall d'une radio dans laquelle j'allais il y a trois jours. (...) Je me suis trouvé comme un petit enfant maltraité", a admis Magloire. S'il a assuré que cela n'a pas été dit méchamment, il a regretté la violence des propos. "Je pense notamment aux adolescentes qui se prennent ça dans la gueule à l'école, au lycée ou au collège. Ma nièce, qui n'a pas une taille dans les normes, elle le vit tellement mal qu'elle n'a plus envie d'aller au collège, c'est très très dur. Je connais des femmes qui ne vont plus chercher leurs enfants à l'école car les autres mères de famille la regardent de travers parce qu'elle est grosse. Au secours", s'est-il indigné.

"Moi ou d'autres, on en souffre tous les jours. J'en ai marre, il faut que ça s'arrête, J'en ai marre ! Ça ne peut plus continuer", a-t-il conclu en larmes. Magloire espère donc que les mentalités vont changer et compte sur tout le monde pour se mobiliser.