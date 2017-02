Mahershala Ali (Moonlight, House of Cards) : Avant les Oscars, il devient papa !

Le nom de Mahershala Ali, que l'on a pu voir d'abord dans la petite lucarne avec Les 440 et bien sûr House of Cards dans lequel il campe l'impeccable Remi Denton, est sur toutes les lèvres. L'acteur américain vu récemment dans Hunger Games : La Révolte, The Free State of Jones et chez Netflix avec la série Luke Cage, a ému la critique et le public pour sa performance dans Moonlight, où il incarne Juan, un riche dealer qui se rapproche du jeune héros du film, Chiron, devenant comme un père de substitution pour lui. Sa prestation, tout en charisme, telle une véritable force tranquille, fait mouche dès les premières secondes.

Désormais très courtisée, Mahershala Ali devrait voir sa carrière hollywoodienne décoller. À l'affiche d'un autre film nommé aux Oscars, Les Figures de l'ombre, on le retrouvera également dans Roxanne Roxanne, un drame qui nous plonge dans le New York des MC pendant les années 80. Il a également tourné dans Alita – Battle Angel, sous la direction de Robert Rodriguez, aux côtés de Jennifer Connelly, Ed Skrein, Eiza Gonzalez et Christoph Waltz. Son nom circule également pour Triple Frontier, le prochain JC Chandor avec Tom Hardy et Channing Tatum, mais aussi chez Terrence Malick.