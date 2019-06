Maïté, que devient-elle ? sa petite-fille Camille (Objectif Top Chef) répond

En novembre 2018, les téléspectateurs d'Objectif Top Chef sur M6 faisaient la connaissance de Camille Ordonez, la petite fille de Maïté, qui souhaitaient – en vain – intégrer le concours Top Chef.

Quelques mois après sa participation remarquée, la jeune brunette de 18 ans vit toujours de sa passion pour la cuisine. Récemment interrogée par nos confrères de Femme actuelle, Camille, que sa grand-mère de 81 ans voit comme sa "relève", a accepté des nouvelles de sa désormais très discrète aïeule : "Elle va bien, elle profite de sa retraite et de sa famille. Elle ne veut plus répondre aux interviews ou faire de la télévision, ce n'est plus son truc. C'est une volonté de sa part de s'effacer comme elle le fait, elle n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Elle préfère rester en famille. Il y a quelques jours, on était tous ensemble pour son anniversaire, on a passé une belle journée. C'est ça qui compte pour ma grand-mère."

En novembre dernier, dans Objectif Top Chef (M6), Camille Ordonez donnait déjà des nouvelles de sa grand-mère Maïté à Philippe Etchebest. Alors qu'elle faisait la connaissance du chef, la jeune cuisinière lui tendait un téléphone dans lequel était enregistré un message personnel pour celui qu'elle a déjà croisé à la télé il y a très longtemps : "Bonjour Philippe, c'est Maïté ! J'espère que vous vous souvenez de moi parce que moi, oui ! Je voulais juste vous faire un petit coucou et une bonne chance pour la suite ! À bientôt !"

Très ému, le juré de Top Chef avait finalement réagi : "Ta grand-mère est quelqu'un d'extraordinaire, c'est une femme extrêmement gentille, généreuse. Ça me fait plaisir, ça ! (...) C'est génial, incroyable !"