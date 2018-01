Maïtena Biraben : Rare photo avec son fils, son portrait craché

À 50 ans, Maïtena Biraben jongle entre sa carrière d'animatrice et sa vie privée. En effet, celle que l'on entend entre 15h et 16h sur les ondes de RMC est l'heureuse maman de deux enfants : Gabriel (11 ans), fruit de ses amours avec son mari Pierre, et Lucas (21 ans), né d'une précédente union. D'ordinaire discrète sur le sujet, elle a dévoilé sur Instagram le visage de son aîné.

Sur le cliché en question, Maïtena Biraben et Lucas, qui a quitté le nid familial l'été dernier, se dévoilent côte à côte, prenant tous les deux la même pose. En effet, mère et fils ont la paume de la main au niveau du menton, index en l'air. "Fils", a sobrement écrit l'ancienne animatrice du Grand Journal (Canal+).