Maître Gims amoureux : Sa femme DemDem s'expose comme jamais

DemDem aime les artifices, un tour sur sa page Instagram suffit à le prouver. Mais c'est sans aucun d'entre eux que l'épouse de Maître Gims s'exprime comme elle ne l'avait encore jamais fait face à la caméra. Filmée dans le cadre du documentaire consacré à l'interprète de Caméléon - Maître Gims, à coeur ouvert diffusé ce jeudi 29 mars 2018 à partir de 22h45 sur W9 - la jeune femme évoque son mari.

Habillé d'un top en crochet noir, les cheveux lâchés et le maquillage léger, DemDem confie : "Lui c'est quelqu'un qui ne laisse pas paraître grand chose. Moi je suis tout à fait l'inverse, je suis quelqu'un de très expressive. Ce qui est marrant, c'est qu'en studio ou sur scène, il est totalement l'inverse et moi en public je deviens complètement timide. On se complète." Dans l'extrait dévoilé par W9, Maître Gims apparaît alors, avec l'un de ses quatre enfants. Très probablement le plus jeune de la tribu. Le prénom et l'âge de chacun n'ont jamais été dévoilés. "Il aime beau­coup jouer avec les enfants. Il n'a pas beau­coup de temps avec eux donc, quand il est là, les enfants adorent. Lui, il aime bien passer du temps avec eux aussi", assure DemDem.