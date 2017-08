Maître Gims : Découvrez son incroyable villa de vacances à Marrakech

Depuis l'explosion en face de la boîte de nuit dans laquelle il se produisait le mercredi 16 août 2017 au soir – ce qui l'a malencontreusement contraint à écourter sa nuit festive –, Maître Gims a décidé de prendre quelques jours de repos afin de se ressourcer auprès des siens !

En effet, après cet incident qui n'a heureusement causé aucune perte humaine, c'est dans sa très luxueuse villa de Marrakech que l'artiste se la coule douce. L'interprète du très célèbre tube Bella est un chanteur populaire en France... et grâce à cette notoriété il s'est offert un beau bijou : un palais digne des contes des mille et une nuits.

Dans le prochain numéro de l'émission d'Absolument stars sur M6 – diffusé le dimanche 27 août prochain que nos confrères de Télé Loisirs ont vu en exclusivité –, celui qui chante Sapé comme jamais se la joue agent immobilier et dévoile son intérieur !

Maître Gims assure puiser l'inspiration dans ses nombreux voyages afin de décorer comme il le souhaite les différentes pièces de sa propriété : "J'aime beau­coup les hôtels, décou­vrir de nouvelles chambres et de nouvelles déco. Je me suis dis qu'un jour, j'au­rai un spa à la maison avec un mélange de tout ce que j'ai pu voir."

L'artiste raconte combien il l'aime, mais entre son spa et sa piscine intérieure chauffée de 20 mètres de long, son coeur balance... et on comprend pourquoi ! Celle-ci comprend également un jacuzzi. Dans sa très grande demeure, Maître Gims a également pensé à une salle de projection afin de se sentir "totalement déconnecté" du monde.

Le prix de cette propriété marocaine ? Pas moins de 5 millions d'euros d'après les informations du magazine Public. Le chanteur aurait même donné un surnom à sa villa : DemDem, une référence à celui de sa chère et tendre.