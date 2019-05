Maître Gims et Mathilde Seigner, le choc des mondes chez Michel Drucker

Les dimanches se suivent et se ressemblent sur France 2. Le 19 mai, Michel Drucker proposera un nouveau numéro de Vivement dimanche dès 14h20 puis Vivement dimanche prochain dès 15h35. Le populaire animateur recevra un parterre de stars, du chanteur adoré des jeunes Maître Gims à l'actrice adorée de nos parents, Mathilde Seigner.

Sur le plateau de Vivement dimanche, il faudra compter sur la présence de l'écrivain, animateur radio et féru d'Histoire Franck Ferrand, du caricaturiste Emmanuel Chaunu, des comédiens François-Xavier Demaison et Mathilde Seigner pour faire la promotion de leur dernier film, la comédie Ni une ni deux (prévue dans les salles de cinéma pour le 29 mai), mais aussi de l'ancien flic devenu acteur et réalisateur Olivier Marchal pour la comédie Ibiza (attendue sur grand écran le 3 juillet avec également à l'affiche... Mathilde Seigner). Notons aussi la présence du docteur Marcel Ichou, de la vétérinaire et animatrice télé Hélène Gateau, ainsi que le chanteur Gauvain Sers qui a sorti un deuxième disque intitulé Les Oubliés.

Quant à Vivement dimanche prochain, l'émission accueillera un autre casting de stars composé du rappeur Maître Gims – dont le papa a récemment été agressé – qui a dévoilé il y a peu le clip de Hola Señorita avec Maluma et a sorti le disque Transcendance, ainsi que de Guillaume De Tonquédec pour le film Roxane, Valérie Bonneton pour l'adaptation ciné du livre Venise n'est pas en Italie, le sculpteur et DJ Richard Orlinski, les humoristes Chantal Ladesou bientôt à l'affiche de C'est quoi cette mamie ?, Laurent Baffie, Ben, Arnaud Tsamere et Jeanfi Janssens. Il faudra aussi compter sur le jeune acteur Helie Thonnat et Nathalie Simon.

Thomas Montet