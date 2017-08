Maître Gims : Évacué d'une boîte de nuit après une explosion !

Le populaire chanteur Maître Gims a été contraint d'écourter sa folle soirée, dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 août 2017, rapporte France Bleu Hérault. En effet, une explosion s'est produite près de la boîte de la nuit dans laquelle il se trouvait, faisant un blessé.

Après quelques jours de vacances à Los Angeles, Maître Gims a repris la route. Invité au Bora Club, au Cap d'Agde, pour donner un concert, il a pu donner sa représentation tranquillement avant de poursuivre sa soirée sur place. Toutefois, aux alentours de 5h du matin, les fêtards et le personnel de l'établissement ont été évacués en raison de l'embrasement d'une palette de bois. Celle-ci avait pris feu à la suite de l'explosion d'une ou plusieurs bouteilles de gaz, à proximité de la boîte de la nuit.

Selon Le Midi Libre, pas moins d'une quinzaine de sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place où ils ont notamment pris en charge une personne blessée par des projections de métal. Les flammes ont rapidement été maîtrisées et aucun dégât n'est à déplorer au Bora Club.

Quelques jours plus tôt, le 13 août, c'était au concert du DJ Bob Sinclar à Fréjus que régnait la panique. Selon Var Matin, une vingtaine de spectateurs, situés près du hangar et de l'espace réservé aux personnes à mobilité réduite ont reçu du gaz lacrymogène pour une raison indéterminée et trois personnes ont été emmenées à l'hôpital. Les sapeurs-pompiers ont pris en charge une trentaine de personnes victimes d'irritation aux yeux et de maux de tête.