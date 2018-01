Maître Gims malmené dans L'Aventure Robinson : "Je n'ai jamais vécu ça !"

Vendredi 16 février prochain à 21h, TF1 et ALP Productions lanceront une toute nouvelle émission : L'Aventure Robinson. Un programme durant lequel, à chaque épisode, deux célébrités seront envoyées cinq jours durant sur une île déserte, en mode survie, avec pour but de récolter un maximum d'argent – lors d'épreuves dignes de Koh-Lanta – pour une association.

Jeudi 25 janvier 2018, une conférence de presse était organisée chez TF1, en présence des deux premières stars ayant accepté de participer à ce projet inédit : Kendji Girac et Maître Gims. "Il faut vraiment du cran pour participer à une première. Ils savaient avec qui ils partaient et où ils allaient mais pas ce qu'ils y feraient vraiment. (...) Ils ont vraiment vécu des choses difficiles", a d'entrée de jeu estimé la productrice Alexia Laroche-Joubert.

En ce qui concerne le déroulé du jeu, les deux stars arrivent séparément sur une île déserte (la production ne souhaite pas dévoiler son nom et sa localisation !) en deux points éloignés et doivent marcher de longues heures afin de se retrouver à mi-chemin sur un camp de fortune pré-installé mais fortement endommagé. Pour arriver jusqu'à ce camp, les participants ont avec eux une bâche imperméable, un couteau, une corde, du nécessaire pour faire du feu, une boîte de raviolis et un peu d'eau. Les célébrités – qui sont livrées à elles-mêmes, sans contact avec l'animateur Denis Brogniart qui observe depuis un bateau –, une fois réunies après une première nuit à la belle étoile (ou sous une pluie torrentielle comme ce fut le cas pour nos deux chanteurs !), doivent vite retrouver des forces pour affronter des épreuves physiques et récupérer des caisses métalliques contenant de l'argent... Au bout du 5e jour, l'animateur arrivera enfin au large de l'île déserte via une barge et les deux stars devront la rejoindre à la nage avec leur pactole pour le valider.

Maître Gims (31 ans), qui a donc participé pour l'association La Chaîne de l'espoir mais qui a aussi souhaité se tester en pleine nature loin de son confort habituel, a commenté lors de cette conférence : "Je n'ai jamais vécu ça de ma vie !" Et de poursuivre en évoquant ses retrouvailles avec Kendji après une journée et demi de marche dans la jungle : "Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie de voir un être humain !" De son côté, le chanteur de Color Gitano âgé de 21 ans a commenté : "On a un peu oublié les caméras, on était un peu tout seuls sur cette île !" Et d'avoir un mot pour la production et les techniciens : "Je remercie toutes les équipes avec qui on a fait cette belle aventure."

Notons que cette création française a été imaginée l'an dernier, qu'elle a été tournée en décembre 2017 et qu'elle est déjà diffusée deux mois plus tard. Un projet fulgurant et ambitieux auquel TF1 et ALP Productions croient beaucoup. Les téléspectateurs français seront-ils au rendez-vous ? Avec un tel casting, on peut le parier !

L'Aventure Robinson, c'est vendredi 16 février 2018 à 21h sur TF1 ! Soyez au rendez-vous !