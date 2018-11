Maître Gims : Sa femme Demdem offre un joli booty shake

Le quotidien de Demdem se partage entre Marrakech et Paris. C'est depuis le Maroc et une soirée entre filles que la femme de Maître Gims a secoué son postérieur. Une séquence qu'elle n'a pas manqué d'immortaliser et de publier sur Instagram.

Demdem éxécute un booty skahe sur Instagram le 20 novembre 2018.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

Stars dans l'actu Maitre Gims