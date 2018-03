Maître Gims – Sa femme déstabilisée par son succès : "Un passage compliqué"

Rien ne prédestinait Maître Gims à devenir l'un des plus gros vendeurs de disques en France. Obligé de quitter l'Afrique avec ses parents, ses frères et sa petite soeur alors qu'il n'était encore qu'un enfant, Gandhi Djuna (le vrai nom du chanteur) est allé de squat en squat avec son clan et a trouvé refuge dans la musique. Aujourd'hui propriétaire d'une magnifique villa qu'il a fait construite au Marrakech, au Maroc, baptisée Dar Demdem, du nom de son épouse, Maître Gims n'a plus à se soucier de l'argent. Son succès fulgurant, notamment en solo, n'a pas toujours été facile à gérer pour cette dernière.

S'exposant comme elle ne l'avait encore jamais fait dans le documentaire inédit Maître Gims, à coeur ouvert diffusé sur W9 le 29 mars, celle qui est unie depuis 2005 à l'interprète de Caméléon a évoqué ses moments de doute et de peur. Filmée sans artifice au bord de leur piscine de Marrakech, la jeune femme a ainsi confié : "J'ai un peu pris peur au moment où il a commencé vraiment en solo, puisque j'étais habituée avec Sexion (d'assault), ils étaient plusieurs. Quand les lumières se sont vraiment mises sur lui, quand il a fait Subliminal, tout s'est accéléré, tout a été beaucoup plus rapide. Là, j'ai un peu eu peur." Mariés très jeunes, Maître Gims et Demdem ont alors pris le temps d'appréhender cette nouvelle étape de leur vie à deux. "Après, on a réussi à trouver un équilibre. Mais c'est vrai que c'était juste un passage un peu plus compliqué pour moi", avoue-t-elle avec honnêteté. Ce succès, elle y contribue en mettant en scène les clips de Maître Gims et en apparaissant notamment dans celui de Tout donner où le duo la joue façon Bonnie & Clyde.

Le public avait découvert pour la toute première fois le visage de DemDem en 2016, à l'occasion d'une balade en voiture.