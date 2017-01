Maître Gims : Sa visite surprise dans un hôpital pour enfants (en Ferrari)

Le sujet est lourd, c'est pourtant porté par la bonne humeur des enfants malades de l'hôpital Trousseau de Paris que le dernier numéro inédit de Zone interdite a convaincu les téléspectateurs dimanche 22 janvier.

Parmi les jeunes patients de l'hôpital pédiatrique parisien, Marie-Françoise, une adolescente de 13 ans qui se bat contre la leucémie en musique. La demoiselle est fan de Maître Gims. Sans qu'elle s'y attende, avec pour seule instruction de se faire belle, elle reçoit la visite du chanteur en personne. Arrivée particulièrement remarquée pour le faiseur de tubes dernièrement vu dans le Saturday Night Live version française proposé par M6, il a sorti sa Ferrari noire.

Touchant au contact de l'adolescente, Maître Gims lui livre les secrets de la chorégraphie de sa chanson devenue incontournable : Sapés comme jamais. Le chanteur de 30 ans est aussi touché. "Je suis admiratif face à votre courage, face à ton courage, à comment tu prends les choses. C'est une leçon. Moi, j'ai mal au genou, j'ai peur de me faire opérer, je suis en panique. J'ai mal à la gorge, on a mal à la tête, on court prendre des médocs partout", confie-t-il à Marie-Françoise et sa maman, avant d'enlacer l'adolescente, émerveillée. "C'était trop fort. S'il y avait un mot qui dépasse le mot 'fort', je l'aurais employé. Ils ont réussi à me faire taire en plus", réagit-elle, des étoiles encore plein les yeux.

Mission 100% réussie pour Maître Gims.